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Терлюга завершила виступи на чемпіонаті Європи-2025

Олександр Булава — 9 травня 2025, 20:21
Терлюга завершила виступи на чемпіонаті Європи-2025
Анжеліка Терлюга
ФКУ

Срібна призерка Олімпіади-2020 в Токіо Анжеліка Терлюга зупинилась за крок від "бронзового фіналу" чемпіонату Європи з карате, який триває у Єревані (Вірменія).

Українка у ваговій категорії до 55 кг поступилася переможниці Євро-2019 Дженніфер Варлінг з Люксембурга у своєму першому поєдинку на турнірі.

Проте Терлюга змогла потрапити у втішні сутички завдяки виходу Варлінг у фінал. Українка здолала данку Ніколін Олсен (4:3), проте у наступному поєдинку зазнала поразки від "нейтральної" Анни Чернишової (0:7), зупинившись у кроці від "бронзового фіналу".

Зазначимо, що для п’ятиразової чемпіонки Європи континентальна першість стала першою після народження дитини. Ба більше, 33-річна каратистка лише у квітні долучилась до тренувань з командою.

Нагадаємо, що чемпіонат Європи є відбірковим етапом на чемпіонату світу, який пройде у листопаді в Каїрі. Чемпіони, віцечемпіони та бронзові призери з кращими показниками зможуть відібратися на світову першість.

Найкращим показником збірної України на чемпіонатах Європи було третє місце на чемпіонаті 2023 року у Гвадалахарі (Іспанія) з 4 нагородами: 3 золоті (Анжеліка Терлюга, Андрій Заплітний та чоловіча стінка) і 1 срібна (Аніта Серьогіна).

Напередодні українські каратисти здобули дві медалі на міжнародному турнірі в Єгипті.

Анжеліка Терлюга Карате

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