Українець Стеценко виграв чемпіонат Європи з дзюдо серед ветеранів

Український дзюдоїст Денис Стеценко став чемпіоном Європи серед ветеранів у ваговій категорії до 90 кілограмів.

У півфіналі він здолав опонента з Австрії, а в сутичці за золото провів успішне утримання на французі.

У Дениса Стеценка є своя школа дзюдо у Харкові. У 2022 році він став чемпіоном світу серед ветеранів у віковій категорії від 40 до 44 років.

Нагадаємо, на чемпіонаті Європи в Сараєво медалі здобули ще два українці — Павло Мошколов та Ігор Книш. Вони посіли треті місця у вагових категоріях до 60 і 90 кг відповідно.

Наприкінці травня українці привезли 8 медалей із Кубку Європи в литовському Каунасі.