Два українці здобули бронзу чемпіонату Європи з дзюдо серед ветеранів

Два українських дзюдоїсти здобули бронзові нагороди чемпіонату Європи серед ветеранів, який проходить у Сараєво, Боснія і Герцеговина.

У категорії до 90 кілограмів третє місце посів Ігор Книш, а у вазі до 60 кг бронзову сутичку виграв Павло Мошколов.

Ще один українець Денис Стеценко побореться за золото у категорії до 90 кг. Результат його поєдинку стане відомий пізніше.

Нагадаємо, наприкінці травня українці привезли 8 медалей із Кубку Європи в литовському Каунасі.