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Медальний врожай: українці вдало виступили на Кубку Європи з дзюдо

Игорь Чернявский — 26 травня, 16:40
Медальний врожай: українці вдало виступили на Кубку Європи з дзюдо

Українські дзюдоїсти вдало виступили на Кубку Європи, який пройшов у литовському Каунасі.

Станіслав Корчемлюк виграв бронзу в категорії до 81 кілограмів. Перше місце у цій вазі здобув ще один українець Ігор Цуркан.

Доля золотої медалі у 90 кг вирішувалася в українському дербі, в якому Олексій Болдирєв переміг Івана Кутенкова.

Ярослав Омельченко здолав представника Естонії та тріумфував у вазі 100+ кг.

Бронзові медалі Україні принесли Федір Ярошенко (100+ кг), Владислав Москвич (до 100 кг), Меланія Водянна (до 52 кг) та Тетяна Лімзаєва (до 52 кг серед юніорів).

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