Для мене це стало сюрпризом: Амосов відреагував на оголошення бою з іменитим суперником
Український боєць напівсередньої ваги Ярослав Амосов (30-1) поділився думками щодо свого наступного бою з колишнім претендентом на титул Ієном Мачадо Геррі (17-2), який є першим номером рейтингу ESPN.
Про це він розповів в інтерв'ю Аріелю Хельвані.
"Для мене це стало сюрпризом. Я бачив, що багато бійців отримали свої поєдинки, і думав, що UFC, можливо, запропонує мені когось із топ-10 – восьмого чи сьомого номера рейтингу.
Я був дуже радий, адже подумав: "О, це чудова можливість для мене". Звичайно, я готовий. Я одразу сказав, що готовий. Неважливо, коли та проти кого. Просто давайте битися", – сказав Амосов.
Також Ярослав відреагував на попередні самовпевнені заяви ірландця, коли його запитали про майбутнього суперника:
"Він мене не знає. Він думає, що будь-хто може мене розгромити та перемогти. Але тепер він битиметься зі мною, і ми все побачимо. Він боєць, і нам, можливо, потрібно влаштовувати словесні перепалки. Саме тому люди намагаються говорити про різних хлопців, але я зосереджений на собі".
Зазначимо, що їхнє протистояння відбудеться 5 грудня. Воно стане співголовною подією UFC Saudi Arabia.
Для українця це буде третій поєдинок у UFC. Раніше він перемагав Хоеля Альвареса та Ніла Магні.