Для мене це стало сюрпризом: Амосов відреагував на оголошення бою з іменитим суперником

Український боєць напівсередньої ваги Ярослав Амосов (30-1) поділився думками щодо свого наступного бою з колишнім претендентом на титул Ієном Мачадо Геррі (17-2), який є першим номером рейтингу ESPN.

Про це він розповів в інтерв'ю Аріелю Хельвані.

"Для мене це стало сюрпризом. Я бачив, що багато бійців отримали свої поєдинки, і думав, що UFC, можливо, запропонує мені когось із топ-10 – восьмого чи сьомого номера рейтингу.

Я був дуже радий, адже подумав: "О, це чудова можливість для мене". Звичайно, я готовий. Я одразу сказав, що готовий. Неважливо, коли та проти кого. Просто давайте битися", – сказав Амосов.