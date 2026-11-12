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Для мене це стало сюрпризом: Амосов відреагував на оголошення бою з іменитим суперником

Денис Іваненко — 12 листопада 2026, 10:11
Для мене це стало сюрпризом: Амосов відреагував на оголошення бою з іменитим суперником
Ярослав Амосов
Getty Images

Український боєць напівсередньої ваги Ярослав Амосов (30-1) поділився думками щодо свого наступного бою з колишнім претендентом на титул Ієном Мачадо Геррі (17-2), який є першим номером рейтингу ESPN.

Про це він розповів в інтерв'ю Аріелю Хельвані.

"Для мене це стало сюрпризом. Я бачив, що багато бійців отримали свої поєдинки, і думав, що UFC, можливо, запропонує мені когось із топ-10 – восьмого чи сьомого номера рейтингу.

Я був дуже радий, адже подумав: "О, це чудова можливість для мене". Звичайно, я готовий. Я одразу сказав, що готовий. Неважливо, коли та проти кого. Просто давайте битися", – сказав Амосов.

Також Ярослав відреагував на попередні самовпевнені заяви ірландця, коли його запитали про майбутнього суперника:

"Він мене не знає. Він думає, що будь-хто може мене розгромити та перемогти. Але тепер він битиметься зі мною, і ми все побачимо. Він боєць, і нам, можливо, потрібно влаштовувати словесні перепалки. Саме тому люди намагаються говорити про різних хлопців, але я зосереджений на собі".

Зазначимо, що їхнє протистояння відбудеться 5 грудня. Воно стане співголовною подією UFC Saudi Arabia.

Для українця це буде третій поєдинок у UFC. Раніше він перемагав Хоеля Альвареса та Ніла Магні.

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