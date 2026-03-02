Українська правда
ФІДЕ виключила Карякіна через два дні після повернення

Олександр Булава — 2 березня 2026, 13:42
Російський гросмейстер Сергій Карякін був виключений з рейтингу міжнародної шахової федерації (FIDE) через два дні після повернення.

Про це йдеться на сайті ФІДЕ.

28 лютого Карякін з'явився на десятому місці рейтингу з 2750 очками. Зараз його прізвища в рейтингу немає.

За регламентом, якщо спортсмен не бере участі в турнірах з класичних шахів понад рік, його рейтинг стає неактивним.

Карякін також відреагував на своє повернення до рейтингу. Він розмістив скріншот і надписав: "Сюрприз".

Зазначимо, що Карякін народився у Сімферополі, але у 2009 році змінив громадянство на російське. У 2014 році шахіст підтримав окупацію Криму та частини Донбасу російськими військовими.

У 2024 році став так званим "сенатором від Криму" в Раді федерації РФ. У березні 2022 року ФІДЕ дискваліфікувала Карякіна.

Рік тому Європейський союз ввів проти нього санкції. На початку 2025-го росіянин потрапив і під санкції РНБО.

Зазначимо, що ФІДЕ вже багато років очолює росіянин Аркадій Дворкович. На Олімпійських іграх у Мілані він був поряд із уболівальниками у радянській символіці.

