Згадав болючий досвід: Іванчук назвав свою головну мету в шахах

Легендарний український гросмейстер Василь Іванчук розповів про свою головну мету в шахах.

Слова "Великого Чакі" наводить Chessbase.

"Моя головна мета – не програвати через прострочений час. Я просто хочу грати якісні партії", – розповів Іванчук.

Зауважимо, що раніше на двох великих турнірах Василь Іванчук програвав важливі партії саме через прострочений час: так було на чемпіонаті Європи зі швидких шахів – тоді українець претендував на перемогу в змаганні, та проти Даніеля Народицького на ЧС з бліцу в останній день 2024-го року.

Також 57-річний шахіст поділився думкою про те, чому він так і не став чемпіоном світу.

"Я міг би стати найкращим у світі, якби правильно організував свої тренування. Я упустив декілька можливостей", – резюмував гросмейстер.

Василь зі своїм найкращим рейтингом 2787 у жовтні 2007 року був одним із небагатьох шахістів, які серйозно наблизилися до магічної позначки 2800. Проте подолати її так і не зміг – як і стати чемпіоном світу з класичних шахів, програвши у 2002 році фінал Руслану Пономарьову.

Проте він став чемпіоном світу з бліцу (2007) та чемпіоном світу зі швидких шахів (2016), а також виграв вражаючу кількість елітних турнірів.

Раніше Іванчук переграв 31 аматора за дві години на турнірі в Німеччині.