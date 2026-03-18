Легендарний Іванчук переміг 31 суперника на шаховому шоу в Німеччині

Легенда шахів Василь Іванчук влаштував надзвичайне шахове видовище в Німеччині. Під час гри в гімназії Зальцгіттер-Бада він виступив одночасно проти 31 суперника – учнів, викладачів та гравців різних клубів. Українець виграв усі партії.

Про це пише De.chessbase.com.

Іванчук відгукнувся на запрошення шахового клубу Зальцгіттер та його прес-секретаря Крістіана Кошецького.

Після турніру Tata Steel у Вейк-ан-Зее Василь знайшов час відвідати німецьке містечко.

Виставковий сеанс відбувся в рамках серії "Гросмейстери зустрічаються з аматорами", яка стала традиційною в регіоні. Вже понад три роки шаховий клуб Зальцгіттера регулярно організовує такі зустрічі між гравцями світового класу та місцевими ентузіастами шахів.

"Для нас важливо, щоб, зокрема, молоді гравці мали можливість зблизька побачити шахових майстрів. Коли гравець світового класу переходить по кімнаті та робить хід на власній дошці, це захоплює і часто залишається спогадом на все життя", – пояснив Кошецький.

Загалом на Іванчука чекав 31 суперник. Раунд за раундом гросмейстер зосереджено рухався рядами, завжди спокійний, уважний та з характерним для нього задумливим поглядом, яким він відомий у всьому світі.

Атмосфера була одночасно напруженою та схвильованою: кожен гравець намагався знайти найкращий хід – чудово розуміючи, що не щодня граєш проти легенди шахів.

Однак, величезний клас українського гросмейстера виявився переконливим – що й не дивно. Одночасна гра завершилася вже о 16:08 – Іванчук виграв усі свої партії трохи більше ніж за дві години загального ігрового часу.

Деякі після гри ще раз аналізували свої позиції з гросмейстером або обговорювали свої ідеї з друзями та тренерами.

Потім Іванчук залишив автографи та зробив кілька фото з учасниками.

Нагадаємо, в оновленому рейтингу ФІДЕ легенда шахів знаходиться за межами першої сотні.