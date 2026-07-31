Визначилось місце та дата проведення матча за звання чемпіона світу з шахів

Визначилось місце та дата проведення матчу за чемпіонство світу з шахів серед чоловіків.

Про це повідомила пресслужба ФІДЕ.

Так, матч за "шахову корону" відбудеться у Женеві в період з 25 листопада по 15 грудня 2026 року. Як і раніше, протистояння складатиметься з 14 партій із класичним контролем часу і переможе той, хто перший набере 7,5 очок.

У випадку, якщо за підсумками 14 ігор рахунок буде рівним гросмейстери гратимуть тай-брейки.

Цікаво, що обом шахістам на момент матчу буде по 20 років - це наймолодша пара чемпіона та претендента в історії шахів. Гукеш Доммараджу здобув свій титул у 2024 році, коли переграв тодішнього чемпіона Діня Ліженя.

Щодо Сіндарова, то талановитий узбекистанець навесні цього року достроково виграв Турнір претендентів, залишивши позаду Фабіано Каруану, Хікару Накамуру та Аніша Гірі.

Нагадаємо, нещодавно Жавохір Сіндаров також виграв перший турнір пам'яті Даніеля Народицького.