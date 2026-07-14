ФІДЕ оголосила перелік кваліфікаційних змагань на турніри претендентів та претенденток

Міжнародна шахова федерація оголосила перелік змагань, які дають кваліфікацію на турніри претендентів та претенденток.

Про це повідомила пресслужба ФІДЕ.

Загальна кількість претендентських циклів залишилась незмінною, але методи потрапляння туди зазнали змін як у відкритому, так і в жіночому турнірі.

Способи кваліфікації на відкритий турнір претендентів

Велика швейцарка – 2 найкращі гравці (фіналісти);

Кубок світу – 2 гравці;

Total Chess World Championship Tour – 2 гравці;

FIDE Circuit – 2 гравці;

Зазначимо, що останній є системою, де шахістам нараховуються очки протягом дворічного періоду за успішні виступи на будь-яких змаганнях, а їхня кількість – залежно від рівня турнірів, на яких виступає гросмейстер.

Кваліфікація на жіночий турнір претенденток

Велика швейцарка – 2 шахістки;

Серія Гран-прі – 2 шахістки;

Кубок світу – 2 шахістки;

FIDE Women's Circuit – 2 шахістки;

ФІДЕ

Порівняно з минулим, федерація прибрала кваліфікацію на турнір претедентів через третє місце на Кубку світу та за рейтингом у жінок.

У відкритому змаганні додалась серія Total Chess World Championship. Пілотний турнір відбудеться з 3 по 15 жовтня 2026 року, а повноцінний стартує у 2027-му. Детальніше з правилами нової серії турнірів можна ознайомитись на сайті "Чемпіон" за цим посиланням.

Раніше ФІДЕ оголосила про зміну формату проведення Кубку світу.