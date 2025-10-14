Українська правда
Чоловіча збірна України – чемпіони, жінки – на другому місці: підсумкові результати Євро‑2025

Руслан Травкін — 14 жовтня 2025, 17:09
ФШУ

Чоловіча та жіноча збірні України з шахів завершили виступи на чемпіонаті Європи 2025, який проходить у грузинському Батумі.

Євро-2025 виявився успішним для обох складів. Чоловіча збірна стала чемпіоном, жінки – друге місце!

Перед останнім туром шахісти ділили лідерство з Азербайджаном – по 13 очок. Азербайджанці поступилися Сербії (1:3), а "синьо-жовті" переграли переграли Англію (2,5-1,5).

Руслан Пономарьов, Антон Коробов та Ігор Коваленко звели свої поєдинки внічию. Єдиний тріумф святкував 16-річний Ігор Самуненков.

Жінки розійшлися миром із Вірменією (2:2). Юлія Осьмак у своєму матчі поступилася, Ганна Ушеніна та Наталія Жукова завершили партії внічию, а от 16-річна Божена Піддубна здобула надважливу перемогу.

Це дозволило українським шахісткам посісти другу сходинку, оскільки збірна Німеччини програла Болгарії (1,5:2,5).

Шахи – чемпіонат Європи-2025
9 тур, 13 жовтня

Чоловіки

Жінки

Чоловіки одразу на 2 бали випередили Азербайджан і Сербію, які завершили ЧЄ-2025 із 13 очками.

У жінок чемпіонками стали полячки. Збірна Польщі за 9 матчів здобула 8 перемог. Єдиної поразки вони зазнали саме від українок.

Турнірні таблиці

chess.com/events/2025-european-team-championships
chess.com/events/2025-european-team-championships

Це дозволило повторити найкращий результат збірних України на чемпіонатах Європи. Щоправда, 1992-го чемпіонками стали жінки, а чоловіки здобули "срібло".

У 2021-му чоловіча збірна вперше стала переможцем. У 2009 та 2017 роках вдавалося посісти третє місце.

Жіноча команда двічі ставала чемпіоном – у 1992-му та 2013-му. У 2015 році вдалося завоювати "срібло". У 2009 і 2017 роках, як і чоловіки, дівчата стали бронзовими призерами.

