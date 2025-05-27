Іванчук виграв командний чемпіонат Німеччини з бліцу

Український гросмейстер Василь Іванчук продовжує свою переможну ходу, яка триває від початку 2025 року – спортсмен виграв командний чемпіонат Німеччини з бліцу.

Про це повідомив Chessdom.

"Великий Чакі" взяв участь у турнірі у складі команди SC Remagen Sinzig. Його партнери та SG Solingen фінішували з однаковою кількістю очок, але Remagen Sinzig набрала за турнір більшу кількість гейм-пойнтів.

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Турнір відбувся з контролем часу бліц – три хвилини на партію та додавання двох секунд за кожний зроблений хід. Гейм-пойнт в шахах – це оцінка ситуації на дошці, коли комп'ютер бачить явну перевагу в позиції одного з шахістів.

Зазначимо, що сам Василь Івачук на турнірі зіграв 25 партій – 20 набраних очок та жодної поразки.

Зазначимо, що у квітні Іванчук посів друге місце на турнірі в Рейк'явіку та виграв Menorca Open 2025.