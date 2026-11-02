Іванчук піднявся на 7 сходинок, Пономарьов ризикує вилетіти з першої сотні: оновлений рейтинг ФІДЕ

Міжнародна шахова федерація опублікувала оновлений рейтинг шахістів. До сотні найкращих увійшли четверо українців.

Про це повідомила прес-служба ФІДЕ.

Найкращим серед представників України є Павло Ельянов (№ 49, 2664). Він зберіг своє місце у порівнянні з жовтневим рейтингом.

На дві позиції опустився Ігор Коваленко. Гросмейстер тепер посідає 68 позицію, маючи 2651 балів ELO.

Легендарний Василь Іванчук покращив своє розташування. Місяць тому він був №94, тепер – №87 з рейтингом 2635.

Руслан Пономарьов закриває першу сотню. Його показник – 2625.

Лідером рейтингу ФІДЕ з 2011 року є Магнус Карлсен. За ним розташувався Хікару Накамура. На третьому місці – Фабіано Каруана.

У першій десятці відбулася одна зміна – китаєць Вей Ї піднявся на восьму сходинку, обійшовши німця Вінсента Кеймера.

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Нагадаємо, ФІДЕ оголосила призовий фонд матчу за звання чемпіона світу.