Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Шахи

Іванчук піднявся на 7 сходинок, Пономарьов ризикує вилетіти з першої сотні: оновлений рейтинг ФІДЕ

Руслан Травкін — 2 листопада 2026, 09:25
Іванчук піднявся на 7 сходинок, Пономарьов ризикує вилетіти з першої сотні: оновлений рейтинг ФІДЕ
Василь Іванчук
Getty images

Міжнародна шахова федерація опублікувала оновлений рейтинг шахістів. До сотні найкращих увійшли четверо українців.

Про це повідомила прес-служба ФІДЕ.

Найкращим серед представників України є Павло Ельянов (№ 49, 2664). Він зберіг своє місце у порівнянні з жовтневим рейтингом.

На дві позиції опустився Ігор Коваленко. Гросмейстер тепер посідає 68 позицію, маючи 2651 балів ELO.

Легендарний Василь Іванчук покращив своє розташування. Місяць тому він був №94, тепер – №87 з рейтингом 2635.

Руслан Пономарьов закриває першу сотню. Його показник – 2625.

Лідером рейтингу ФІДЕ з 2011 року є Магнус Карлсен. За ним розташувався Хікару Накамура. На третьому місці Фабіано Каруана.

У першій десятці відбулася одна зміна – китаєць Вей Ї піднявся на восьму сходинку, обійшовши німця Вінсента Кеймера.

x.com/FIDE_chess

Нагадаємо, ФІДЕ оголосила призовий фонд матчу за звання чемпіона світу. 

Павло Ельянов ФІДЕ Шахи Василь Іванчук

Василь Іванчук

Василь Іванчук: шаховий геній, який так і не став чемпіоном світу
Іванчука включили до Зали світової шахової слави
Самуненков знову виблиснув: визначились переможці Кубку європейських клубів з шахів
Ще один українець на турнірі: Іванчук отримав запрошення на London Chess Classic
США без медалей, золотий перфоманс Самуненкова та колаборація Турлова з Подоляком: підсумки шахової Олімпіади-2026

Останні новини