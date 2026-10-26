Іванчука включили до Зали світової шахової слави

Легендарний український гросмейстер Василь Іванчук був включений до Зали світової шахової слави (World Chess Hall of Fame).

Про це повідомляє пресслужба Федерації шахів України.

Урочиста церемонія включення нових лауреатів до Зали світової шахової слави відбулася в американському Сент-Луїсі. Одним із 5 нових лауреатів став Іванчук.

Василь Іванчук є віцечемпіоном світу 2002 року, чемпіоном світу з бліцу (2007) та рапіду (2016), чемпіоном Європи 2004 року та чотириразовим олімпійським чемпіоном.

Разом з Іванчуком цьогоріч до Зали світової шахової слави включили Бориса Гельфанда (Ізраїль), Ульфа Андерссона (Швеція), Нану Іоселіані (Грузія) й Олександру Костенюк (Швейцарія).

Раніше повідомлялося про те, що Іванчук отримав запрошення на London Chess Classic 2026.