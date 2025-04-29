Легендарний Іванчук став переможцем Menorca Open 2025
Василь Іванчук (ліворуч)
Menorca Open 2025
Легендарний український шахіст Василь Іванчук став тріумфатором Menorca Open 2025, який проходив в Іспанії.
Гросмейстер пройшов усю дистанцію в 9 турів без поразок, вигравши сім партій та у двох розписавши нічию.
Турнір відбувся із класичним контролем часу. Окрім того, шахісти не могли запропонувати опоненту нічию, не зробивши 30 ходів. Загальна сума призових складала 26 тисяч євро, з яких Іванчуку дістались 6 000.
Зазначимо, що останній "довгий" турнір, який вигравав український спортсмен був Bydgoszcz Chess Festival – це трапилось влітку 2023 року.
Раніше Василь Іванчук зупинився за крок від перемоги на Reykjavik Open 2025, посівши друге місце.