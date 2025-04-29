Легендарний Іванчук став переможцем Menorca Open 2025

Легендарний український шахіст Василь Іванчук став тріумфатором Menorca Open 2025, який проходив в Іспанії.

Гросмейстер пройшов усю дистанцію в 9 турів без поразок, вигравши сім партій та у двох розписавши нічию.

Menorca Open 2025

Турнір відбувся із класичним контролем часу. Окрім того, шахісти не могли запропонувати опоненту нічию, не зробивши 30 ходів. Загальна сума призових складала 26 тисяч євро, з яких Іванчуку дістались 6 000.

Ivanchuk’s last-round game was a roller coaster, but the 56-year-old Ukrainian legend pulled through once again, clinching victory at the Menorca Chess Open with an impressive 8/9 score and a 2807 performance. 🙌



📸: @davidllada pic.twitter.com/RCEZwUSoSw — ICC chessclub.com (@chessclubICC) April 27, 2025

Зазначимо, що останній "довгий" турнір, який вигравав український спортсмен був Bydgoszcz Chess Festival – це трапилось влітку 2023 року.

Раніше Василь Іванчук зупинився за крок від перемоги на Reykjavik Open 2025, посівши друге місце.