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Легендарний Іванчук став переможцем Menorca Open 2025

Володимир Максименко — 29 квітня 2025, 10:51
Василь Іванчук Menorca Open 2025
Василь Іванчук (ліворуч)
Menorca Open 2025

Легендарний український шахіст Василь Іванчук став тріумфатором Menorca Open 2025, який проходив в Іспанії.

Гросмейстер пройшов усю дистанцію в 9 турів без поразок, вигравши сім партій та у двох розписавши нічию.

Menorca Open 2025

Турнір відбувся із класичним контролем часу. Окрім того, шахісти не могли запропонувати опоненту нічию, не зробивши 30 ходів. Загальна сума призових складала 26 тисяч євро, з яких Іванчуку дістались 6 000.

Зазначимо, що останній "довгий" турнір, який вигравав український спортсмен був Bydgoszcz Chess Festival – це трапилось влітку 2023 року.

Раніше Василь Іванчук зупинився за крок від перемоги на Reykjavik Open 2025, посівши друге місце.

Шахи Василь Іванчук

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