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Іванчук посів друге місце на Reykjavik Open 2025

Володимир Максименко — 16 квітня 2025, 08:07
Іванчук посів друге місце на Reykjavik Open 2025
Василь Іванчук
reykjavikopen.com

Український гросмейстер Василь Іванчук посів друге місце на турнірі Reykjavik Open 2025.

За дев'ять партій шахіст набрав 7 очок та лише пів бала програв переможцю Пархаму Магсудлу.

Зазначимо, що призовий фонд складав €17,350, а за своє друге місце легендарний українець отримав 2 тисячі євро. Турнір проводився за швейцарською системою із класичним контролем часу – 90 хвилин + 30 хвилин після 40 ходу + 30 секунд за кожний наступний хід.

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Окрім Іванчука, серед українців на турнірі брав участь Владислав Ларкін – 52 місце та шість очок в активі.

Зазначимо, що у березні Анна Музичук виграла етап Гран-прі ФІДЕ, завдяки чому обійшла росіянку в оновленому рейтингу ЕЛО.

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