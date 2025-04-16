Іванчук посів друге місце на Reykjavik Open 2025

Український гросмейстер Василь Іванчук посів друге місце на турнірі Reykjavik Open 2025.

За дев'ять партій шахіст набрав 7 очок та лише пів бала програв переможцю Пархаму Магсудлу.

Зазначимо, що призовий фонд складав €17,350, а за своє друге місце легендарний українець отримав 2 тисячі євро. Турнір проводився за швейцарською системою із класичним контролем часу – 90 хвилин + 30 хвилин після 40 ходу + 30 секунд за кожний наступний хід.

Окрім Іванчука, серед українців на турнірі брав участь Владислав Ларкін – 52 місце та шість очок в активі.

Зазначимо, що у березні Анна Музичук виграла етап Гран-прі ФІДЕ, завдяки чому обійшла росіянку в оновленому рейтингу ЕЛО.