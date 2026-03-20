Учасник турніру претендентів та бронзовий призер Кубку світу відвідав прем'єру фільму про окупацію Маріуполя

Учасник турніру претендентів та бронзовий призер Кубку світу з шахів Андрєй Єсипенко, який виступає під нейтральним прапором ФІДЕ, відвідав пропагандистський фільм про окупацію Маріуполя.

Про це повідомив шахіст Петер Нільсен, опублікувавши брошуру з відповідною інформацією.

Задля підвищення інтересу до фільму "У края бездны: прорыв к центру", в якому описується окупація Маріуполя, вказано, що прем'єру стрічки відвідали Єсипенко та президент Федерації шахів Росії Андрєй Філатов. Сам фільм зняли у 2024 році, але про "рекламну участь" представників шахів стало відомо тільки зараз.

To Esipenko:



Why do you allow the Chess Federation of Russia 🇷🇺 to use your name to promote a war movie, featuring the attack on Mariupol, costing thousands of innocent Ukrainian🇺🇦 lives?



Do you condemn the Russian🇷🇺 attack on Mariupol? pic.twitter.com/BCWuzbzAOb — Peter Heine Nielsen (@PHChess) March 20, 2026

Зауважимо, що росіянин раніше став бронзовим призером Кубку світу, завдяки чому кваліфікувався на турнір претендентів-2026.

У 2022 році Єсипенко підписав листа із закликом до Путіна припинити бойові дії в Україні, але разом із цим продовжує виступати вдома – зокрема, напередодні гросмейстер завершив Аерофлот Опен на другому місці, а виграв його інший шахіст, який тоді виступив за мир – Ян Непомнящий.

Раніше ФІДЕ спочатку повернула пропагандиста-шахіста Карякіна до свого рейтингу, але досить швидко прибрала колишнього українця.