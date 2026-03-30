Музичук зіграла внічию з ексчемпіонкою світу в другому турі турніру претенденток

Українська гросмейстерка Анна Музичук зіграла внічию з ексчемпіонкою світу Тань Чжуньї у другому турі турніру претенденток.

Суперниці зробили 33 повних ходи, після чого завершили партію повторенням – як і в грі проти Дів'ї Дешмух, українка мала рівну з опоненткою ситуацію. Музичук та китаянка зберегли на дошці по ферзю, слону та декілька пішаків.

Зауважимо, що Тань Чжуньї ставала чемпіонкою світу у 2017 році в нокаут-турнірі, перегравши у фіналі якраз нашу співвітчізницю.

У наступному турі Анна Музичук зіграє проти Вайшалі Рамешбабу – партія відбудеться завтра, 31 березня о 15:30 за київським часом.

Цікаво, що усі партії другого туру завершились внічию (як і попередній, – прим. ред.), тож усі претендентки наразі мають по одному заліковому балу.

Це вже четверте змагання такого рівня для Музичук. Раніше українка посідала друге місце у 2019 році, у турнірі-2022/23 вилітала на стадії 1/2 фіналу, а у 2024-му виступила провально – останнє восьме місце без жодної перемоги.

