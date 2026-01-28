Іванчук продовжує переслідувати лідерів за підсумками 9 турів Tata Steel Chess

Легенда світових шахів Василь Іванчук продовжує переслідувати лідерів групи Претендентів на Tata Steel Chess, пройшовши без поразок чергові два тури.

У партії 8-го кола українець переграв нідерландця Макса Вармердама, розгромивши суперника за 43 ходи – Іванчук мав зайвого ферзя, а тому суперник здався. У наступному раунді наш гросмейстер розписав мирову з індійським опонентом Ведантом Панесаром – суперники зробили 92 повних ходи, а Іванчук дуже вдало відзахищався, маючи слона та пішака за туру у білих.

У десятому турі Іванчук зіграє проти лідера турніру Енді Вудворда. Американець набрав 7.5 очок та одноосібно очолює турніру таблицю, тоді як у Василя Михайловича 6 очок – чисте четверте місце.

Змагання у Вейк-ан-Зе відбувається за коловою системою у двох групах: Мастери та Претенденти, Іванчук виступає у другій. Контроль часу: 120 хвилин на 40 ходів + 30 хвилин до завершення гри +30 секунд за кожен хід починаючи з 41-го. Зауважимо, що цей формат часу новий для турніру – раніше грали 100 хвилин на 40 ходів + 50 хвилин на 20 ходів + 15 хвилин до кінця партії + 30 секунд за кожен зроблений хід, починаючи з першого.

Іванчук вже перемагав на Tata Steel Chess Masters, але було це у далекому 1996 році. Загалом змагання проводиться з 1937 року, а саме у Вейк-ан-Зе – з 1968-го.

Нагадаємо, у партії третього туру "Великий Чакі" на останній секунді врятувався від програшу через прострочений час, а згодом вирвав яскраву перемогу у Веліміра Івіча.

У попередніх двох турах Іванчук здобув дві перемоги, здолавши Елін Руберс та Лі Міаої.