Карлсен відповів критикам, які закликають забрати в нього лідерство рейтингу ФІДЕ

Руслан Травкін — 27 травня 2026, 22:45
Магнус Карлсен
facebook.com/magnuschess/photos

Магнус Карлсен останніми роками практично не грає в класичні шахи, зосередившись на турнірах з фрістайлу, рапіду та бліцу. Через це лунають заклики забрати в нього першу позицію рейтингу ФІДЕ.

Карлсен у коментарі для TV2 напередодні турніру з класичних шахів Norway Chess розповів, що думає про це. Його слова цитує Sport.de.

"Дебати щодо першого місця у світовому рейтингу були б більш обґрунтованими, якби я не виступав добре у форматах, в яких граю.

Я не хочу, щоб хтось інший став лідером світового рейтингу, доки я все ще відчуваю себе найкращим", – заявив Магнус.

Нагадаємо, на початку травня норвежець став переможцем престижного турніру Tepe Sigeman Chess Tournament.

