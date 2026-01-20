Врятував партію в останню секунду: Іванчук здобув яскраву перемогу та йде без поразок на Tata Steel Chess

Видатний український шахіст Василь Іванчук врятувався від програшу через прострочений час від Веліміра Івіча та продовжує йти без поразок на Tata Steel Chess за підсумками третього туру.

В партії третьго туру гросмейстер мав одну секунду для того, щоб виконати хід перед тим, як у нього з'являться додаткові хвилини – зал вибухнув оплесками на адресу досвідченого Іванчука.

Ivanchuk had ONE SECOND to make the last move before getting any extra 30 minutes, and he made it! 😆 the whole venue burst out in applause pic.twitter.com/FOUvHN53fS — Chess.com (@chesscom) January 19, 2026

У підсумку, "Великий Чакі" успішно довів партію до перемоги, створивши невідворотню матову загрозу 52-м ходом.

Цікаво, що раніше на двох великих турнірах Василь Іванчук програвав важливі партії саме через прострочений час: так було на чемпіонаті Європи зі швидких шахів – тоді українець претендував на перемогу в змаганні, та проти Даніеля Народицького на ЧС з бліцу в останній день 2024-го року.

Після третього туру Іванчук посідає п'яте місце в групі Претендентів, набравши 2 очки за дві нічиї та одну перемогу. Лідером є Айдин Сулейманли з Азербайджану – 2,5 залікових балів.

В четвертому турі Іванчук гратиме проти нідерландця Енрвіна Л'Амі білими фігурами.

Змагання у Вейк-ан-Зе відбувається за коловою системою у двох групах: Мастери та Претенденти, Іванчук виступає у другій. Контроль часу: 120 хвилин на 40 ходів + 30 хвилин до завершення гри +30 секунд за кожен хід починаючи з 41-го. Зауважимо, що цей формат часу новий для турніру – раніше грали 100 хвилин на 40 ходів + 50 хвилин на 20 ходів + 15 хвилин до кінця партії + 30 секунд за кожен зроблений хід, починаючи з першого.

Іванчук вже перемагав на Tata Steel Chess Masters, але було це у далекому 1996 році. Загалом змагання проводиться з 1937 року, а саме у Вейк-ан-Зе – з 1968-го.

Наразі інформації щодо призових немає, але минулого року на Tata Steel Chess Masters загальний фонд складав 250 тисяч доларів.

Раніше визначилась загальна сума призових, які виграв Василь Іванчук та інші українці протягом 2025 року.