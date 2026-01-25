Іванчук завдяки двом перемогам поспіль увірвався до четвірки лідерів Tata Steel Chess

Український гросмейстер Василь Іванчук продовжує переслідувати лідерів на турнірі у Вейк-ан-Зе, здобувши дві перемоги поспіль.

У шостому турі шахіст переграв Елін Руберс, заматувавши суперницю на 30-му ході – таке завершення партії на престижних турнірах можна вважати сенсацією, а у наступній грі здолав китаянку Лі Міаої – партія завершилась на 58-му ході, а українець мав колосальну перевагу за кількістю пішаків та активного слона.

Завдяки двом перемогам Іванчук вийшов на четверте місце в турнірній таблиці, набравши як і перспективний Фаустіно Оро 4.5 очок – юний аргентинець посідає п'яту позицію.

Лідерами групи Претендентів є Марк-Андрія Мауріцци та Енді Вудворд – по 5.5 залікових балів. У наступному турі на Іванчука очікує гра проти нідерландця Макса Вармердама – "Великий Чакі" гратиме білими фігурами.

Змагання у Вейк-ан-Зе відбувається за коловою системою у двох групах: Мастери та Претенденти, Іванчук виступає у другій. Контроль часу: 120 хвилин на 40 ходів + 30 хвилин до завершення гри +30 секунд за кожен хід починаючи з 41-го. Зауважимо, що цей формат часу новий для турніру – раніше грали 100 хвилин на 40 ходів + 50 хвилин на 20 ходів + 15 хвилин до кінця партії + 30 секунд за кожен зроблений хід, починаючи з першого.

Іванчук вже перемагав на Tata Steel Chess Masters, але було це у далекому 1996 році. Загалом змагання проводиться з 1937 року, а саме у Вейк-ан-Зе – з 1968-го.

Нагадаємо, у партії третього туру "Великий Чакі" на останній секунді врятувався від програшу через прострочений час, а згодом вирвав яскраву перемогу у Веліміра Івіча.

У попередніх двох турах Іванчук зіграв унічию з Бібісарою Асаубаєвою та зазнав першої поразки на турнірі – програв Енрвіну Л'Амі.