Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Шахи

Каруана повторив досягнення легендарного Фішера

Руслан Травкін — 25 жовтня 2025, 22:25
Каруана повторив досягнення легендарного Фішера
Фабіано Каруана
new.uschess.org

Завершився чемпіонат США з шахів. У чоловіків тріумфатором став Фабіано Каруана.

Про це повідомляє пресслужба Федерації шахів США.

Він набрав 8 очок з 11 можливих. Цього вистачило, щоб стати чемпіоном.

Для 33-річного Фабіано цей тріумф став четвертим поспіль.

Він повторив досягнення легендарного Роберта Фішера. Фішер двічі (1958-1961 і 1963-1966) вигравав чемпіонат США чотири рази поспіль.

За перемогу в чемпіонаті Каруана отримає 62 тисячі доларів.

Нагадаємо, американський гросмейстер українського походження Даніел Народицький помер у 29-річному віці. Причини смерті не повідомляються.

Читайте також :
Фото Трагічна смерть Народицького: як Крамнік методично цькував американського шахіста і не тільки його
Шахи

Шахи

Трагічна смерть Народицького: як Крамнік методично цькував американського шахіста і не тільки його
Доведення до самогубства? ФІДЕ відкрила провадження проти Крамніка через смерть американського шахіста
Батько з України, доводив Іванчука до сліз: відомий гросмейстер помер у 29-річному віці
Марія Музичук програла 10-річній дівчинці на престижному турнірі European Club Cup
Без зірок, але команда – зірка. Як Україна підкорила чемпіонат Європи з шахів-2025

Останні новини