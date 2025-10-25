Каруана повторив досягнення легендарного Фішера

Завершився чемпіонат США з шахів. У чоловіків тріумфатором став Фабіано Каруана.

Про це повідомляє пресслужба Федерації шахів США.

Він набрав 8 очок з 11 можливих. Цього вистачило, щоб стати чемпіоном.

Для 33-річного Фабіано цей тріумф став четвертим поспіль.

Він повторив досягнення легендарного Роберта Фішера. Фішер двічі (1958-1961 і 1963-1966) вигравав чемпіонат США чотири рази поспіль.

Congratulations to @FabianoCaruana on becoming the 1st player since Bobby Fischer to win the US Chess Championship 4 times in a row! https://t.co/sXmRBYdCBg pic.twitter.com/UbUWhzy7OC — chess24 (@chess24com) October 24, 2025

За перемогу в чемпіонаті Каруана отримає 62 тисячі доларів.

Нагадаємо, американський гросмейстер українського походження Даніел Народицький помер у 29-річному віці. Причини смерті не повідомляються.