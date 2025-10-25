Каруана повторив досягнення легендарного Фішера
Фабіано Каруана
new.uschess.org
Завершився чемпіонат США з шахів. У чоловіків тріумфатором став Фабіано Каруана.
Про це повідомляє пресслужба Федерації шахів США.
Він набрав 8 очок з 11 можливих. Цього вистачило, щоб стати чемпіоном.
Для 33-річного Фабіано цей тріумф став четвертим поспіль.
Він повторив досягнення легендарного Роберта Фішера. Фішер двічі (1958-1961 і 1963-1966) вигравав чемпіонат США чотири рази поспіль.
За перемогу в чемпіонаті Каруана отримає 62 тисячі доларів.
