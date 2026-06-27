Головний спонсор Freestyle Chess та друг Карлсена балотуватиметься на пост президента ФІДЕ

Відомий німецький бізнесмен та спонсор Freestyle Chess Ян Генрік Бюттнер оголосив про рішення балотуватись на пост президента ФІДЕ.

Заяву функціонера наводить Rookreview.

"Протягом останніх місяців безліч поважних фігур з шахового світу закликали мене балотуватись на пост президента міжнародної федерації.

Після певних дискусій із представниками усіх континентів я ухвалив рішення взяти на себе таку відповідальність", – розповів Бюттнер.

61-річний підприємець розпочинав свою кар'єру у Axel Springer AG, а згодом заснував компанію AOL. У 2005 році Бюттнер придбав історичну садибу на березі Балтійського моря, яку перетворив на елітну зону відпочинку Grand Village Weissenhaus – саме там відбудеться чемпіонат світу з фристайл-шахів.

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У 2024 році бізнесмен разом із Магнусом Карлсеном заснував Freestyle Chess GOAT Challenge і після недовгої суперечки із ФІДЕ серія змагань об'єдналась із федерацією.

Нагадаємо, зараз ФІДЕ очолює росіянин Аркадій Дворкович, а вибори нового президента відбудуться у Самарканді протягом 26 та 27 вересня 2026 року.

Раніше повідомлялось, що чинний очільник міжнародної федерації шахів може потрапити до 21-го пакету санкцій ЄС проти Росії.