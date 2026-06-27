Ексчемпіон світу назвав головних фаворитів шахової Олімпіади-2026

Колишній чемпіон світу з шахів Вішванатан Ананд назвав три збірні, які боротимуться за перемогу на цьогорічній Олімпіаді.

Слова гросмейстера наводить Rookreview.

"Ми вже бачили, як себе проявила китайська команда на командному ЧС у Гонконзі – це, можливо, буде основа збірної. Як і Узбекистан, Китай буде серйозним претендентом на перемогу. Також існує серйозне суперництво між узбецькими шахістами та Індією, тому на мою думку – це три основні претенденти на перемогу", – заявив Ананд.

Нагадаємо, Віші був чемпіоном світу в період з 2008 по 2013 рік, коли втратив своє звання у матчі проти Магнуса Карлсена.

46-та шахова Олімпіада відбудеться в період з 15 по 28 вересня у Самарканді. На цей час також запланована Генеральна асамблея ФІДЕ, під час якої обиратимуть президента федерації – зараз посаду обіймає росіянин Аркадій Дворкович.

Раніше стало відомо про рішення висунути свою кандидатуру на вибори німецького бізнесмена Яна Генріка Бюттнера.