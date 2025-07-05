П'ятеро українських шахісток зіграють на Кубку світу ФІДЕ

Вже завтра, 6 липня, розпочнеться третій в історії Кубок світу ФІДЕ серед жінок, на якому зіграють п'ять українських шахісток.

Сітку турніру опублікувала пресслужба федерації.

Так, Марія та Анна Музичук розпочнуть свій шлях одразу з другого раунду через високий рейтинг. Суперницею ексчемпіонки світу стане переможниця пари Мунгунзул/Сервантес Ландейро, а на Анну очікує протистояння проти Зали Урх або Інни Гапоненко, ще одної українки.

Читайте також : Чудова весна у виконанні Музичук та Іванчука: якими були перемоги українських шахістів

Ще одна колишня чемпіонка, Анна Ушеніна, зіграє в першому раунді проти Джессе Ніккі Фебруари з ЮАР, а Юлія Осмак протистоятиме переможниці дуелі Корі/Ванг.

Сам Кубок світу відбуватиметься у Баку за нокаут-системою. Гратиметься дві партії з класичним контролем часу (90 хвилин + 30 хвилин після 40-го ходу, +30 секунд за кожен наступний хід), а у випадку нічиєю граються ще партії з контролем часу рапід та бліц.

Загальний призовий фонд турніру складає 691 250 доларів, серед яких головний приз переможцю – 50 тисяч.

У 2021 році Кубоку світу виграла росіянка Алєксандра Костєнюк, а у 2023-му – Алєксандра Горячкіна, також з РФ.

Читайте також : Музичук піднялась на четверте місце рейтингу найкращих шахісток світу

У червні Анна Музичук взяла участь у командному чемпіонаті світу, де посіла третє місце у рапіді.