Музичук посіла третє місце на командному чемпіонаті світу з рапіду

Українська шахістка Анна Музичук разом із командою "Freedom" посіла третє місце на командному чемпіонаті світу з рапіду.

Турнір виграли спортсмени з MGD1, яку представляли Харікрішна Пентала, Арджун Ерігайсі та інші.

Індійський колектив набрав 21 заліковий бал, випередивши "Freedom" на 4 очки. Музичук зіграла на турнірі шість партій, з яких виграла одну, чотири рази зіграла внічию та ще раз програла.

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Разом з українкою в команді були Вішванатан Ананд, Самуель Севян, Айк Мартіросян, Сарбарто Мані, Рауф Мамедов, Ле Куанг Льйом, Теодора Іняц та Алєксєй Сарана.

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Зазначимо, що останній – російський шахіст, який у 2023 році став представляти Сербію на міжнародній арені, але зберіг громадянство РФ.

Призовий фонд командного чемпіонату світу з рапіду та бліцу складатиме 500 000 доларів.

Напередодні Анна Музичук виграла престижний турнір Norway Chess у Ставангері.