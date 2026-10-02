Рейтинг ФІДЕ: Музичук посідає 8 місце, Гнатишин втратила лідерство

Українська шахістка Анна Музичук посідає восьме місце в оновленому рейтингу ФІДЕ.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародної шахової федерації.

Рейтинг Анни – 2524. У топ-20 також входять Марія Музичук (№19, 2463) та Анастасія Гнатишин (№20, 2462).

Зазначимо, що місяць тому 16-річна Гнатишин була лідеркою в категорії дівчата.

Завдяки успішним виступам у вересні її обійшла американка Аліса Лі (№17, 2467).

До сотні найкращих також входять Юлія Осьмак (№34, 2418), Анна Ушеніна (№44, 2403) та Наталія Букса (№74, 2374).

Перші чотири місця світового рейтингу утримують представниці Китаю: Хоу Іфань, Чжу Цзінер, Чжу Веньцзюнь та Лей Тінцзе. Цзінер піднялася з четвертої позиції на другу.

Нагадаємо, серед чоловіків Павло Ельянов та Ігор Коваленко покращили свої позиції.