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9 партій – 9 нічиїх: Музичук завершила Cairns Cup 2026 поза трійкою призерок

Володимир Максименко — 20 серпня 2026, 10:18
Анна Музичук
Анна Музичук
Norway Chess

Українська гросмейстерка Анна Музичук завершила свої виступи на престижному турнірі Cairns Cup без нагород.

Шахістка зіграла усі дев'ять партій внічию та 5-7 місце, набравши 4.5 очок. Виграла турнір представниця Китаю Тань Чжуньї – 6.5 залікових балів.

Змагання відбувалось у Сент-Луїсі – "шаховій столиці" США і проходило з класичним контролем часу: 90 хвилин +30 секунд на перші 40 ходів. Після додається ще 30 хвилин +30 секунд після кожного ходу.

Призовий фонд Cairns Cup складав 250 000 доларів, з яких переможниця отримала 65 тисяч. Друге місце посіла Еліс Лі – вона заробила 50 тисяч, а третю позиції розділили Бібісара Асаубаєва та Карісса Їп – по 35 000 доларів.

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