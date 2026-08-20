9 партій – 9 нічиїх: Музичук завершила Cairns Cup 2026 поза трійкою призерок

Українська гросмейстерка Анна Музичук завершила свої виступи на престижному турнірі Cairns Cup без нагород.

Шахістка зіграла усі дев'ять партій внічию та 5-7 місце, набравши 4.5 очок. Виграла турнір представниця Китаю Тань Чжуньї – 6.5 залікових балів.

Змагання відбувалось у Сент-Луїсі – "шаховій столиці" США і проходило з класичним контролем часу: 90 хвилин +30 секунд на перші 40 ходів. Після додається ще 30 хвилин +30 секунд після кожного ходу.

Призовий фонд Cairns Cup складав 250 000 доларів, з яких переможниця отримала 65 тисяч. Друге місце посіла Еліс Лі – вона заробила 50 тисяч, а третю позиції розділили Бібісара Асаубаєва та Карісса Їп – по 35 000 доларів.

Раніше інша українка, Тетяна Скарабчук, здобула срібну медаль чемпіонату Європи з шахів до 20 років.