Чудова весна у виконанні Музичук та Іванчука: якими були перемоги українських шахістів

Завершився весняний цикл різноманітних шахових турнірів, участь у яких брали українські спортсмени. Що важливіше – не просто грали та десь там були поруч, а перемагали, набирали залікові очки ЕЛО та просували своїми звитягами український прапор.

Анна Музичук підтвердила, що належить до кращих шахісток світу й може конкурувати з топовими китаянками, а Василь Іванчук згадав молодість, потужно відігравши на декількох змаганнях.

"Чемпіон" розповість про те, як минула весна у наших спортсменів, які турніри вони виграли, а де зупинились за крок від тріумфу та яку приблизну суму призових вони виграли.

Анна Музичук

Протягом тримісячного періоду 35-річна львів'янка взяла участь у трьох змаганнях, маючи при цьому стовідсотковий процент перемог.

Наприкінці березня Музичук-старша роздільною перемогою виграла етап Гран-прі у Нікосії. Гросмейстерка тоді набрала шість балів з дев'яти можливих, як і Чжу Цзінер, але обійшла китаянку за додатковими показниками.

Призовий фонд усіх етапів складав 600 тисяч доларів, а перше місце могло принести переможниці 18 000. Втім, оскільки перемога була роздільною, то залікові бали та гроші поділили навпіл.

І якщо із грошима ще можна змиритись, то нестача турнірних очок згадалась Анні вже у наступному етапі. Музичук у такий самий спосіб виграла Гран-прі Австрії, але посередній виступ на першому для себе етапі циклу (Грузія, 3-5 позиція) завадило їй посісти підсумкове друге місце та кваліфікуватись на Турнір претенденток.

26 травня Анна Музичук розпочала свої виступи на Norway Chess, що проходив у межах Grand Chess Tour. Вдруге в історії змагання у Ставангері паралельно із чоловічим, проходив й жіночий турнір.

Загальний призовий фонд кожного з турнірів складав 1 мільйон 690 000 норвезьких крон, з яких переможець заробляв 700 000. У перерахунку на долари, у Норвегії можна було заробити 70 000.

Шахістка дуже впевнено пройшла усю дистанцію змагання, не зазнавши жодної поразки – дві перемоги в основний час та вісім в Армагедоні.

Згідно з регламентом, учасники отримували три очки за перемогу в класичній партії. У випадку нічиєї грався Армагеддон (10 та 7 хвилин з додаванням 1 секунди за кожен хід після 41-го). Нічия+перемога в Армагеддоні давали півтора очка, а нічия та поразка в додатковій партії – 0,5 залікових балів.

Вирішальною партією стала зустріч з чемпіонкою світу Цзюй Венцзюнь. Розігравши англійський початок системи чотирьох коней, а після доволі рівної позиційної боротьби українка вирішила зробити красиву жертву якості. За це чорні отримали два потужні пішаки (яких згодом стало чотири) та відсутність контргри у суперниці.

Десятий тур проти Рамешбабу в основний час було зіграно внічию, як і Армагедон. Втім, додаткова партія не знадобилась через те, що Хампі Конеру не змогла переграти Цзюй, тому українка одноосібно виграла Norway Chess.

Таким чином, лише за весняний цикл Анна Музичук заробила 88 000 доларів та 29 очок ЕЛО (при цьому ще не пораховано за перемогу в Норвегії).

Василь Іванчук

Досвідчений український гросмейстер, чемпіон світу з рапіду та бліцу, претендент на шахову корону цієї весни отримав друге дихання, потужно відігравши один турнір за іншим.

У квітні Великий Чакі брав участь на Reykjavik Open 2025, який для нього завершився другим місцем та двома тисячами євро призових.

За дев'ять партій Іванчук набрав сім очок, не зазнавши при цьому жодної поразки. Переможець змагання Пархам Масгудлу випередив українця лише на пів очка.

Турнір проводився за швейцарською системою із класичним контролем часу – 90 хвилин + 30 хвилин після 40 ходу + 30 секунд за кожний наступний хід.

Цікаво, що в останньому турі Іванчук грав проти француза Матьє Корнетта. Суперники розіграли класичну іспанську партії та дуже швидко погодились на нічию. Залишається лише здогадуватись, чи виграв би Василь Михайлович турнір, якщо мав би настрій поборотись із французом.

Вже наприкінці того ж місяця Іванчук взяв участь у Menorca Open, який також пройшов без поразок та виграв. На рахунку гросмейстера було сім перемог та дві нічиїх.

Призовий фонд турніру складав 26 тисяч євро, з яких 6000 дістались нашому шахісту. Турнір відбувся із класичним контролем часу. Окрім того, шахісти не могли запропонувати опоненту нічию, не зробивши 30 ходів.

Цей успіх став певною мірою історичним для Іванчука. Останній "довгий" турнір, який вигравав український спортсмен був Bydgoszcz Chess Festival – це сталося влітку 2023 року.

У вирішальній партії Василь Михайлович грав з Пранешем Муренітінам, підходячи до гри як одноосібний лідер турнірної таблиці. Український гросмейстер розіграв сицилійський захист, застосувавши жертву якості заради позиційної переваги.

Чудовий ендшпіль у виконанні нашого гросмейстера приніс йому не тільки перемогу, а й повернення у сотню кращих шахістів світу за рейтингом ЕЛО.

Вже наприкінці травня Іванчук взяв участь у командному чемпіонаті Німеччини з бліцу, де він знову не зазнав жодної поразки. На рахунку шахіста 20 набраних очок за 25 партій. На жаль, на жодному з ресурсів не публікувалась інформація щодо призових цього змагання, але виходячи з турнірів попередніх років можна зрозуміти, що гросмейстер отримав за цей тріумф близько 1-2 тисяч євро, які додались до попередніх восьми тисяч.

Слідкуючи за партіями українських топшахістів можна зробити певний висновок, що Василь Іванчук продовжує грати у романтичні шахи, не зраджуючи собі. Що стосується Анни Музичук, то гросмейстерка навпаки, почала грати сміливіше та розкутіше, не боячись зробити жертву.

Вже 10 червня розпочнеться командний чемпіонат світу з рапіду та бліцу, де переможниця Norway Chess буде представлена у команді "Freedom".

Що стосується Іванчука, то він хоча й не грає вже на таких "хайпових" турнірах, але свої перемоги здобуває, нагадуючи про себе ось такими переможними серіями.

Бонус

Цьогоріч ФІДЕ провела перший в історії чемпіонат Європи серед засуджених, який розігрувався в режимі онлайн. У підсумку, жіноча команда посіла перше місце (у своїй категорії), а юнацька завоювала срібло.

Україну представляли шахісти з семи кримінально-виконавчих установ, а загалом участь у чемпіонаті взяли 24 команди з 17 країн світу. Як зазначила у своєму пресрелізі ФШУ, шаховий турнір став не лише знаковою спортивною подією, а й дієвим інструментом ресоціалізації засуджених.