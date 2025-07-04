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Музичук піднялась на четверте місце рейтингу найкращих шахісток світу

Володимир Максименко — 4 липня 2025, 08:10
Музичук піднялась на четверте місце рейтингу найкращих шахісток світу
Анна Музичук
instagram.com/chessclubicc

Міжнародна шахова федерація оновила рейтинги ЕЛО серед чоловіків та жінок, за підсумками якого Анна Музичук увійшла до четвірки кращих.

Про це повідомила пресслужба ФІДЕ.

Так, українка Анна Музичук піднялась з сьомого на четверте місце, набравши 9 очок протягом червня. Попереду залишаються три китаянки – Хоу Іфань, чинна чемпіонка світу Цзюй Венцзюнь та Лей Тінцзе.

Марія Музичук продовжує утримувати 13 сходинку, маючи рейтинг 2486. До двадцятки кращих також входить Юлія Осмак – 2470.

Серед чоловіків найкращий рейтинг серед українців має Ігор Коваленко – 2676 очок та 46 місце. До 50 кращих шахістів світу також потрапив Павло Ельянов – 48 позиція.

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Легендарний Василь Іванчук посідає 88 місце світового рейтингу, маючи 2641 очок ЕЛО.

Нагадаємо, в середині червня Анна Музичук посіла третє місце на командному чемпіонаті світу з рапіду.

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