Чоловіча збірна перемогла Грузію, жінки звели гру проти Вірменії внічию
У п'ятницю, 20 вересня, у межах шахової Олімпіади 2024, що триває в угорському Будапешті, відбудулися матчі дев'ятого раунду. Поєдинки провели й збірні України.
Чоловіча збірна перемогла Грузію. Антон Коробов та Володимир Оніщук свої зустрічі перемогли, Андрій Волокітін зіграв внічию, а Василь Іванчук – поділив очки.
Жіноча збірна була близькою до поразки, але в останній грі Юлія Осьмак зіграла внічию проти Ліліт Мхітарян, чим принесла "синьо-жовтим" нічию.
Україна (Чоловіки) – Узбекистан (Чоловіки) 2.5:0.5
Андрій Волокітін – Нікола Хачарава 0:0
Василь Іванчук – Лука Пайчадзе 0.5:0.5
Антон Коробов – Бадур Джобава 1:0
Володимир Оніщук – Леван Панцулай 1:0
Україна (Жінки) – Польща (Жінки) 2:2
Юлія Осьмак – Ліліт Мхітарян 0.5:05
Анна Ушеніна – Марія Мхітарян 0,5:0,5
Інна Гапоненко – Анна Саргсян 0:1
Наталія Букса – Еліна Данільян 1:0
Завтра, 21 вересня, буде зіграно 10 тур. Початок о 16:00 за Києвом.
Чоловічу команду України на шаховій Олімпіаді-2024 представляють: Андрій Волокітін, Василь Іванчук, Антон Коробов, Руслан Пономарьов та Ігор Коваленко. До складу нашої жіночої збірної входять: Юлія Осьмак, Ганна Ушеніна, Наталія Букса, Інна Гапоненко та Євгенія Долуханова.
Зазначимо, що шахова Олімпіада-2024 відбувається за швейцарською системою, отже обидві українські команди гратимуть проти команд з рівною кількістю балів.
Загалом відбудеться 11 турів, за підсумками яких і визначаться переможці. У змаганнях беруть участь гравці зі 194 країн, що є абсолютним рекордом турніру.