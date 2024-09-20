Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Шахи

Чоловіча збірна перемогла Грузію, жінки звели гру проти Вірменії внічию

Володимир Кук — 20 вересня, 21:17
Чоловіча збірна перемогла Грузію, жінки звели гру проти Вірменії внічию
Василь Іванук
FACEBOOK

У п'ятницю, 20 вересня, у межах шахової Олімпіади 2024, що триває в угорському Будапешті, відбудулися матчі дев'ятого раунду. Поєдинки провели й збірні України.

Чоловіча збірна перемогла Грузію. Антон Коробов та Володимир Оніщук свої зустрічі перемогли, Андрій Волокітін зіграв внічию, а Василь Іванчук – поділив очки.

Жіноча збірна була близькою до поразки, але в останній грі Юлія Осьмак зіграла внічию проти Ліліт Мхітарян, чим принесла "синьо-жовтим" нічию.

Шахова Олімпіада-2024
7 тур, 18 вересня

Україна (Чоловіки) – Узбекистан (Чоловіки) 2.5:0.5

Андрій Волокітін – Нікола Хачарава 0:0

Василь Іванчук – Лука Пайчадзе 0.5:0.5

Антон Коробов – Бадур Джобава 1:0

Володимир Оніщук – Леван Панцулай 1:0

Україна (Жінки) – Польща (Жінки) 2:2

Юлія Осьмак – Ліліт Мхітарян 0.5:05

Анна Ушеніна – Марія Мхітарян 0,5:0,5

Інна Гапоненко – Анна Саргсян 0:1

Наталія Букса – Еліна Данільян 1:0

Завтра, 21 вересня, буде зіграно 10 тур. Початок о 16:00 за Києвом.

Чоловічу команду України на шаховій Олімпіаді-2024 представляють: Андрій Волокітін, Василь Іванчук, Антон Коробов, Руслан Пономарьов та Ігор Коваленко. До складу нашої жіночої збірної входять: Юлія Осьмак, Ганна Ушеніна, Наталія Букса, Інна Гапоненко та Євгенія Долуханова.

Зазначимо, що шахова Олімпіада-2024 відбувається за швейцарською системою, отже обидві українські команди гратимуть проти команд з рівною кількістю балів.

Загалом відбудеться 11 турів, за підсумками яких і визначаться переможці. У змаганнях беруть участь гравці зі 194 країн, що є абсолютним рекордом турніру.

Шахи Шахова Олімпіада-2024

Шахи

Віцепрезидент Федерації шахів Росії закликав Карлсена повернути призові, які він виграв у Росії
Шахова Олімпіада. Чоловіча збірна зіграє проти Грузії, жіночій протистоятиме Вірменія
Шахова Олімпіада 2024: календар та результати матчів збірних України
Перший віцепрезидент ФШУ спростував інформацію про гру у футбол з російським президентом ФІДЕ
Шахова Олімпіада. Чоловіча збірна України зіграє з Аргентиною, жіночій протистоятиме Угорщина

Останні новини