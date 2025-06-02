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Я не знаю, що сталося, – Карлсен прокоментував свою поразку чемпіону світу Доммараджу

Микола Дендак — 2 червня 2025, 15:05
Я не знаю, що сталося, – Карлсен прокоментував свою поразку чемпіону світу Доммараджу
Магнус Карлсен
Instagram

Багаторазовий чемпіон світу з шахів Магнус Карлсен прокоментував свою поразку чинному чемпіону Доммараджу Гукешу, заявивши, що не розуміє концепцію гри індійського шахіста.

Його слова передає Сhess24.

"Я не знаю, що сталося. Я просто не до кінця розумію концепцію Гукеша. Мені здається, що в мене просто чудова гра, я можу потенційно відкрити гру на боці короля, і в мене все добре виходить на боці ферзя. Трохи легше грати чорними, тож побачимо, що з цього вийде", – сказав Карлсен.

Нагадаємо, 19-річний Гукеш здобув першу у своїй кар'єрі перемогу над Карлсеном у шостому турі великого двоколового турніру провідних шахістів у норвезькому місті Ставангер.

Кілька днів тому Магнус Карлсен назвав Формулу-1 "найнуднішим видом спорту, який тільки можна собі уявити".

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