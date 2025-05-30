Карлсен назвав Формулу-1 "найнуднішим видом спорту, який тільки можна собі уявити"

Формула-1 та її фанати потрапили під удар багаторазового чемпіона світу з шахів Магнуса Карлсена.

Про це повідомляє Motorsport.

Під час пресконференції на престижному турнірі Norway Chess 2025 найкращий шахіст сучасності розкритикував Формулу-1.

34-річний норвежець не розуміє, як когось можуть захоплювати гонки, де пілоти "просто їдять по колу тривалий час".

"Особисто я вважаю, що Формула -1 – це найнудніший вид спорту, який тільки можна собі уявити. Ти просто їдеш по колу протягом тривалого часу. Навіть ходити туди... Чесно кажучи, старт захоплює чистою потужністю болідів, але після цього мало що відбувається, і так буває досить довго. Більшість людей не дуже слідкують за тим, що відбувається", – сказав Карлсен.

На думку гросмейстера, люди спостерігають за Гран-прі тільки завдяки особистостям, які є в "королівських гонках", а не заради заїздів.

"Люди дивляться Ф-1, як натякав Хікару (Накамура), завдяки особистостям і маркетингу, чи не так? Тому я думаю, що існує дуже мало речей, які самі по собі, як і в більшості видів спорту і так далі, мають інші причини, чому люди займаються спортом. А з точки зору особистостей, ну, Хікару – стрімер, і знаєте, це для нього дуже природно. Особисто мені іноді буває нудно під час ігор. Тому я йду. Але я думаю, що ми не повинні нікого змушувати... це добровільна розвага".

Нагадаємо, що сьогодні, 30 травня, в Барселоні стартував дев'ятий етап Формули-1 сезону-2025. На нашому сайті можна ознайомитися з розкладом всіх гоночних сесій іспанського вікенда.

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