Від розпачу вдарив кулаком по столу: Карлсен програв чемпіону світу Доммараджу
Магнус Карлсен
У шостому турі великого двоколового турніру провідних шахістів у норвезькому місті Ставангер зіткнулися зірки шахів. Чинний чемпіон світу індієць Доммараджу Гукеш помстився Магнусу Карлсену за поразку в першому турі.
Під час ендшпілю Карлсен зробив серйозну помилку і програв. Коли Карлсен зрозумів, що накоїв, він сильно та сердито вдарив кулаком по столу та здався.
Утім, Магнус все ще є лідером турніру. У нього та американця Фабіано Каруана по 9,5 очок. Гукеш піднявся на третє місце – 8,5 очок.
Хікару Накамура та Ержун Ерігаїсі мають по 7,5 очок. Китаєць Вей Ї з показником у 6,5 балів посідає останню сходинку.
Нагадаємо, кілька днів тому Магнус Карлсен назвав Формулу-1 "найнуднішим видом спорту, який тільки можна собі уявити".