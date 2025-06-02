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Від розпачу вдарив кулаком по столу: Карлсен програв чемпіону світу Доммараджу

Руслан Травкін — 2 червня 2025, 11:36
Від розпачу вдарив кулаком по столу: Карлсен програв чемпіону світу Доммараджу
Магнус Карлсен
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У шостому турі великого двоколового турніру провідних шахістів у норвезькому місті Ставангер зіткнулися зірки шахів. Чинний чемпіон світу індієць Доммараджу Гукеш помстився Магнусу Карлсену за поразку в першому турі.

Під час ендшпілю Карлсен зробив серйозну помилку і програв. Коли Карлсен зрозумів, що накоїв, він сильно та сердито вдарив кулаком по столу та здався.

Утім, Магнус все ще є лідером турніру. У нього та американця Фабіано Каруана по 9,5 очок. Гукеш піднявся на третє місце – 8,5 очок.

Хікару Накамура та Ержун Ерігаїсі мають по 7,5 очок. Китаєць Вей Ї з показником у 6,5 балів посідає останню сходинку.

Нагадаємо, кілька днів тому Магнус Карлсен назвав Формулу-1 "найнуднішим видом спорту, який тільки можна собі уявити".

Шахи Магнус Карлсен Гукеш Доммараджу

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