Сестри Музичук зберегли позиції серед найкращих шахісток світу

Руслан Травкін — 4 листопада 2025, 07:58
Міжнародна шахова федерація опублікувала оновлений рейтинг ЕЛО. Чотири українські шахістки входять до списку найкращих.

Про це йдеться на сайті FIDE.

Лідером серед представників України є Марія Музичук. Вона утримує восьму сходинку з показником 2518.

Її сестра, Анна, має рейтинг 2475, що дозволяє посідати п'ятнадцяте місце світового рейтингу.

До списку найкращих шахісток світу також входять Юлія Осьмак (№23, 2452) та Анна Ушеніна (№31, 2423).

Зазначимо, що перші чотири місця світового рейтингу утримують представниці Китаю: Хоу Іфань, Чжу Цзінер, Лей Тінцзе та Джу Веньцзюнь. 

Нагадаємо, нещодавно Марія Музичук неочікувано поступилася 10-річній британці. 

Зазначимо, що в оновленому рейтингу серед чоловіків до сотні найкращих входять чотири українці

