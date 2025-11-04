Сестри Музичук зберегли позиції серед найкращих шахісток світу

Міжнародна шахова федерація опублікувала оновлений рейтинг ЕЛО. Чотири українські шахістки входять до списку найкращих.

Про це йдеться на сайті FIDE.

Лідером серед представників України є Марія Музичук. Вона утримує восьму сходинку з показником 2518.

Її сестра, Анна, має рейтинг 2475, що дозволяє посідати п'ятнадцяте місце світового рейтингу.

До списку найкращих шахісток світу також входять Юлія Осьмак (№23, 2452) та Анна Ушеніна (№31, 2423).

Скріншот

Зазначимо, що перші чотири місця світового рейтингу утримують представниці Китаю: Хоу Іфань, Чжу Цзінер, Лей Тінцзе та Джу Веньцзюнь.

Нагадаємо, нещодавно Марія Музичук неочікувано поступилася 10-річній британці.

Зазначимо, що в оновленому рейтингу серед чоловіків до сотні найкращих входять чотири українці.