Поразка від Асаубаєвої позбавила Музичук шансів на перемогу в турнірі претенденток

Анна Музичук в партії 13 туру турніру претенденток програла Бібісарі Асаубаєвій, через що не претендуватиме на перемогу в циклі.

Шахістки зробили 43 повних ходи й після того, як казахстанка висунула свого прохідного пішака на четверту горизонталь наша гросмейстерка визнала поразку – контргри Музичук вже не мала.

Chess.com

Таким чином, напередодні останнього туру Анна втратила математичні шанси на перемогу в циклі – у випадку рівності очок враховуватиметься кількість нічиїх, яких українка має забагато, та коефіцієнт Бухгольца (рівень суперниць, яких переграла претендентка).

Зауважимо, що після перших семи турів Музичук була лідеркою циклу, а у другій частині турніру залишається без перемог – чотири нічиї та дві поразки.

Лідерки змагання Бібісара Асаубаєва та Вайшалі Рамешбабу набрали по 7.5 очок й у наступному турі гратимуть з Дів'єю Дешмух і Катериною Лагно відповідно.

Нагадаємо, переможниця претендентського циклу гратиме у фіналі за звання чемпіонки світу проти Цзюй Веньцзюнь.

У минулому турі Анна Музичук не змогла довести фактично виграшну партію до логічного завершення, зігравши унічию з росіянкою Горячкіною.