ФІДЕ повідомила, що проконтролює вихід російської Федерації шахів з окупованих територій України

Міжнародна шахова федерація відреагувала на строк рішення CAS щодо припинення діяльності РФШ на тимчасово окупованих територіях України, який сплив 9 червня.

Про це повідомила пресслужба організації.

Так, у ФІДЕ випустили пресреліз, згідно з яким вони направили запит до російської федерації щодо звіту про виконання постанови Спортивного арбітражного суду.

"Федерація шахів Росії повинна була виконати рішення CAS 2024/A/10911 до 9 червня. У зв'язку із цим Рада ФІДЕ офіційно запросила у РФШ інформацію про виконання постанови", – йдеться у повідомленні.

Відповідно до уставу ФІДЕ, після відповіді від РФШ відбудеться оцінка її правдивості та подальші рішення.

Нагадаємо, у березні CAS зобов'язав росіян припинити будь-яку діяльність на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей, а також у Криму.

Для виконання рішення суд дав російській федерації 90 днів, а випадку ігнорування окупантам загрожує трирічний бан.

Зауважимо, що перше рішення щодо діяльності ФШР на окупованих територіях було винесено у 2024 році – тоді CAS постановив накласти на росіян штраф розміром 45 тисяч євро, із чим в українській федерації не погодились, подавши апеляцію й частково її вигравши.

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Раніше самі росіяни поскаржились у ФІДЕ через публічну діяльність президента української федерації.