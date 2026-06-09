Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Шахи

ФІДЕ повідомила, що проконтролює вихід російської Федерації шахів з окупованих територій України

Володимир Максименко — 9 червня 2026, 20:53
ФІДЕ повідомила, що проконтролює вихід російської Федерації шахів з окупованих територій України
ФІДЕ

Міжнародна шахова федерація відреагувала на строк рішення CAS щодо припинення діяльності РФШ на тимчасово окупованих територіях України, який сплив 9 червня.

Про це повідомила пресслужба організації.

Так, у ФІДЕ випустили пресреліз, згідно з яким вони направили запит до російської федерації щодо звіту про виконання постанови Спортивного арбітражного суду.

"Федерація шахів Росії повинна була виконати рішення CAS 2024/A/10911 до 9 червня. У зв'язку із цим Рада ФІДЕ офіційно запросила у РФШ інформацію про виконання постанови", – йдеться у повідомленні.

Відповідно до уставу ФІДЕ, після відповіді від РФШ відбудеться оцінка її правдивості та подальші рішення.

Нагадаємо, у березні CAS зобов'язав росіян припинити будь-яку діяльність на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей, а також у Криму.

Для виконання рішення суд дав російській федерації 90 днів, а випадку ігнорування окупантам загрожує трирічний бан.

Зауважимо, що перше рішення щодо діяльності ФШР на окупованих територіях було винесено у 2024 році – тоді CAS постановив накласти на росіян штраф розміром 45 тисяч євро, із чим в українській федерації не погодились, подавши апеляцію й частково її вигравши.

Читайте також :
Шахіст-зрадник Карякін відкрив школу в окупованому Луганську

Раніше самі росіяни поскаржились у ФІДЕ через публічну діяльність президента української федерації.

ФІДЕ ФШУ Шахи Російська окупація

ФІДЕ

ФІДЕ оголосила про створення нової міжнародної премії
Каруана тепер головний переслідувач Карлсена: оновлений рейтинг ФІДЕ
Росія поскаржилась ФІДЕ на президента ФШУ
Визначилась дата проведення виборів президента ФІДЕ
Визначилось місце проведення Великої швейцарки у 2027 році

Останні новини