Пів очка до перемоги: Іванчук зіграв унічию з 12-річним аргентинцем в передостанньому турі Tata Steel Chess

Василь Іванчук зіграв унічию з 12-річним Фаустіно Оро та знаходиться за пів очка від першого місця на Tata Steel Chess.

Суперники зробили 47 ходів, а шахісти мали абсолютно рівну позицію – навіть фігури розмістились майже симетрично.

У завершальному, 13 турі Василь Іванчук зіграє проти гросмейстера з Іспанії Даниїла Юффе чорними фігурами. Після нічиєї з Оро видатний українець набрав 8.5 залікових і на пів очка відстає від лідерів Енді Вудворда та Айдина Сулейманли, які набрали по 9 пунктів. Конкуренти Іванчука зіграють проти Ервіна Л'Амі та Веліміра Івіча відповідно.

Змагання у Вейк-ан-Зе відбувається за коловою системою у двох групах: Мастери та Претенденти, Іванчук виступає у другій. Контроль часу: 120 хвилин на 40 ходів + 30 хвилин до завершення гри +30 секунд за кожен хід починаючи з 41-го. Зауважимо, що цей формат часу новий для турніру – раніше грали 100 хвилин на 40 ходів + 50 хвилин на 20 ходів + 15 хвилин до кінця партії + 30 секунд за кожен зроблений хід, починаючи з першого.

Іванчук вже перемагав на Tata Steel Chess Masters, але було це у далекому 1996 році. Загалом змагання проводиться з 1937 року, а саме у Вейк-ан-Зе – з 1968-го.

Нагадаємо, у партії третього туру "Великий Чакі" на останній секунді врятувався від програшу через прострочений час, а згодом вирвав яскраву перемогу у Веліміра Івіча.

У попередньому турі Іванчук переграв Айдина Сулейманли, а до цього був сильнішим за Енді Вудворда.