Сіндаров йде у відрив, росіянин – найгірший: підсумки 10 турів турніру претендентів

На Кіпрі відбулись чергові партії турніру претендентів, за підсумками яких Жавохір Сіндаров закріпився на першому місці.

20-річний узбекистанець зіграв унічию з Андрєєм Єсипенком та Маттіасом Блюбаумом, а також переграв Рамешбабу Прагнанадху – на його рахунку вісім очок за 10 зіграних турів й перевага у два залікові бали над Анішем Гірі.

Найгіршим гравцем циклу залишається росіянин Єсипенко – 7 нічиїх, три поразки та останнє місце. Зауважимо, що Блюбаум також не має перемог, але у нього лише одна поразка – від зіркового Фабіано Каруани.

Chess.com

10 квітня на шахістів очікує день відпочинку, а вже через день на гравців очікує черговий тур і боротьба за вихід у фінал.

Нагадаємо, турнір претедентів відбуватиметься до 16 квітня на Кіпрі, а переможець зіграє у фіналі проти чинного чемпіона світу Гукеша Доммараджу.

