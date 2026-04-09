Боротьба за лідерство у розпалі: Музичук не змогла обіграти Рамешбабу в 10 турі турніру претенденток

Анна Музичук з медаллю чемпіонату світу з бліцу

Анна Музичук не змогла відновити лідерство на турнірі претенденток, зігравши внічию з Вайшалі Рамешбабу.

Суперниці зробили 42 ходи, після чого погодились на нічию – на дошці залишились чорнопольні слони та по дві пішаки.

В інших партіях Бібісара Асаубаєва переграла Чжу Цзінер, Горячкіна була сильнішою за Дів'ю Дешмух, а Лагно розписала нічию з Тань Чжуньї.

За підсумками туру Анна Музичук продовжує перебувати у трійці лідерів, набравши 5.5 очок, як і Цзінер. Лідирує в турнірній таблиці Рамешбабу – шість залікових балів. У наступному турі українка гратиме проти Катерини Лагно – партія відбудеться післязавтра, 11 квітня о 15:45 за київським часом.

Chess.com

Нагадаємо, турнір претенденток відбуватиметься до 16 квітня на Кіпрі, а переможниця зіграє у фіналі проти чинної чемпіонки світу Цзюй Веньцзюнь.

Нагадаємо, у минулих двох турах Музичук поступилась Дешмух та зіграла внічию із Чжуньї.