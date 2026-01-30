Іванчук переміг одного з фаворитів Tata Steel Chess та впритул наблизився до групи лідерів

Український шахіст Василь Іванчук переміг Енді Вудворда та впритул наблизився до групи лідерів на Tata Steel Chess.

Гросмейстер переміг свого американського суперника, змусивши здатись вже на 37 ході. Тепер Іванчук має сім очок і лише на один заліковий бал відстає від лідера Групи Претендентів Айдина Сулейманли.

В 11 турі "Великий Чакі" зіграє саме проти азербайджанського гросмейстера і може вирватись в лідери змагання – все залежатиме від партії Вудворда проти Мак-Андрії, які мають по 7.5 очок.

У 12 та 13 колах Іванчук гратиме проти перспективного аргентинця Фаустіно Оро та представника Іспанії Даніїла Юффа.

Змагання у Вейк-ан-Зе відбувається за коловою системою у двох групах: Мастери та Претенденти, Іванчук виступає у другій. Контроль часу: 120 хвилин на 40 ходів + 30 хвилин до завершення гри +30 секунд за кожен хід починаючи з 41-го. Зауважимо, що цей формат часу новий для турніру – раніше грали 100 хвилин на 40 ходів + 50 хвилин на 20 ходів + 15 хвилин до кінця партії + 30 секунд за кожен зроблений хід, починаючи з першого.

Іванчук вже перемагав на Tata Steel Chess Masters, але було це у далекому 1996 році. Загалом змагання проводиться з 1937 року, а саме у Вейк-ан-Зе – з 1968-го.

Нагадаємо, у партії третього туру "Великий Чакі" на останній секунді врятувався від програшу через прострочений час, а згодом вирвав яскраву перемогу у Веліміра Івіча.

У попередніх двох турах українець здолав Макса Вармердама та зіграв унічию з Ведантом Панесаром.