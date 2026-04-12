Музичук не змогла дотиснути Горячкіну, але наблизилась до першого місця турніру претенденток
Українка Анна Музичук не змогла переграти росіянку Горячкіну, але наблизилась до першого місця турніру претенденток завдяки поразкам конкуренток.
Гросмейстерки зробили 71 хід, провівши за шахівницею понад чотири години: довгий час комп'ютер оцінював шанси українки на перемогу у понад 80 відсотків (Анна мала туру проти трьох пішаків), але у підсумку Горячкіна доволі грамотно відзахищалась, а Музичук вже не мала вдосталь часу на прорахунок ходів.
Зауважимо, що наприкінці гри наша шахістка мала великий шанс на перемогу, але замість ходу королем обрала туру і росіянка цим скористалась, зробивши нічию – позначився цейтнот.
В інших партіях 12 туру Вайшалі поступилась Цзінер, Асаубаєва здолала Лагно, а Чжуньї була сильнішою за Дешмух.
Таким чином Музичук з 6.5 заліковими балами в активі поділяє 3-4 місце з Асаубаєвою, поступаючись лідеркам пів очка.
У наступному турі, який відбудеться 14 квітня, Анна Музичук зіграє проти Бібісари Асаубаєвої – гра розпочнеться о 15:45 за київським часом.
Нагадаємо, турнір претенденток відбуватиметься до 16 квітня на Кіпрі, а переможниця зіграє у фіналі проти чинної чемпіонки світу Цзюй Веньцзюнь.
Минулого туру українка зіграла внічию з Катериною Лагно, а до цього розписала "мирову" із Рамешбабу.