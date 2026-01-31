Іванчук переграв чергового фаворита та вийшов на друге місце Tata Steel Chess

Український гросмейстер Василь Іванчук покращив свої шанси на перемогу в турнірі у Вейк-ан-Зее, здолавши Айдина Сулейманли.

В партії 11 туру шахісти зробили 41 хід, після чого азербайджанський опонент "Великого Чакі" здався – ігрова перевага Іванчука була очевидною, а оголений король зі зламаною пішаковою структурою білих не мав особливих шансів на порятунок.

Тепер досвідчений українець має 8 очок у своєму активі й друге місце за два тури до завершення змагання. Енді Вудворд, якого Іванчук переграв напередодні, набрав 8.5 залікових балів.

У наступній партії видатний гросмейстер зіграє проти 12-річного Фаустіно Оро – Іванчук гратиме білими фігурами.

Змагання у Вейк-ан-Зе відбувається за коловою системою у двох групах: Мастери та Претенденти, Іванчук виступає у другій. Контроль часу: 120 хвилин на 40 ходів + 30 хвилин до завершення гри +30 секунд за кожен хід починаючи з 41-го. Зауважимо, що цей формат часу новий для турніру – раніше грали 100 хвилин на 40 ходів + 50 хвилин на 20 ходів + 15 хвилин до кінця партії + 30 секунд за кожен зроблений хід, починаючи з першого.

Іванчук вже перемагав на Tata Steel Chess Masters, але було це у далекому 1996 році. Загалом змагання проводиться з 1937 року, а саме у Вейк-ан-Зе – з 1968-го.

Нагадаємо, у партії третього туру "Великий Чакі" на останній секунді врятувався від програшу через прострочений час, а згодом вирвав яскраву перемогу у Веліміра Івіча.

Раніше Іванчук здолав Макса Вармердама та зіграв унічию з Ведантом Панесаром.