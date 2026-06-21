Зірка американських шахів пояснив слабкі виступи Карлсена на двох турнірах поспіль

Зірка американських шахів Хікару Накамура висловився про невдалі виступи Магнуса Карлсена на Norway Chess та командному чемпіонаті світу з рапіду.

Думку гросмейстера наводить Rookreview.

"Ви, мабуть, очікуєте, що скажу: "Магнус недостатньо конкурентний", але це не так. На мою думку, йому просто стало важче знаходити правильні рішення у цейтноті. Він перестав відчувати момент так, як раніше. Або через брак техніки, або через брак точності.

Проте це не означає, що він перестав бути сильним гравцем і більше ніколи не виграватиме великі турніри. Ні, але в критичні моменти він почав грати менш точно. Є відчуття, що його перевага над іншими гравцями зменшується, хоча він і залишається найкращим гравцем сучасності", – розповів Накамура.

Зауважимо, що Norway Chess 2026 Магнус Карлсен завершив на четвертому місці з чотирма поразками у "класиці", а ЧС з рапіду взагалі обернувся провалом – його команда посіла 17 місце, а зірковий норвежець зазнав чотирьох поразок поспіль.

Раніше сам Карлсен відповів критикам, які закликали відібрати у нього перше місце рейтингу ФІДЕ.