Прагнанандха виграв Norway Chess 2026, чинний чемпіон світу провалив турнір

Індійський гросмейстер Рамешбабу Прагнанандха став переможцем супертурніру Norway Chess 2026, який відбувався в Осло.

В останньому турі 20-річний вундеркінд переміг Вінсента Кеймера в класичній партії, завдяки чому несподівано для всіх виграв змагання.

Зауважимо, що цьому також посприяла нічия в "основний час" лідерів турнірного заліку напередодні 10-го туру Алірези Фіруджи та Веслі Со, які розписали мирову і грали Армагеддон – Со святкував перемогу, але цього вже не вистачило для тріумфу на турнірі.

За регламентом турніру за перемогу в класичній партії гравці набирали три очки, а у випадку нічиєї грався Армагеддон – 1.5 очка переможцю та одне тому, хто зазнав поразки.

Таким чином, Рамешбабу не тільки вперше для себе виграв Norway Chess, а й став першим індійським шахістом, якому підкорилось таке досягнення.

Відзначимо, що для чинного чемпіона світу Гукеша Доммараджу та найкращого шахіста сучасності Магнуса Карлсена Norway Chess став провалом: індієць посів останнє місце з лише однією "чистою" перемогою, а норвежець фінішував четвертим – три перемоги та чотири поразки (і ще одна в Армагеддоні).

За свою перемогу Прагг отримав призові у розмірі 75 тисяч доларів.

Раніше українка Анна Музичук завершила свої виступи у жіночому турнірі в Норвегії яскравою перемогою над Дів'єю Дешмух.