Dragon Chilling виграли командний чемпіонат світу зі швидких шахів

Команда з китайських шахістів Dragon Chilling стала переможцем командного чемпіонату світу ФІДЕ зі швидких шахів.

Колектив набрав 18 очок і за додатковими показниками випередив двох найближчих переслідувачів, зокрема Hexamind Chess Team з Левоном Ароняном та Алірезою Фіруджою у складі.

На командному ЧС Dragon Chilling представляли ексчемпіон світу Дін Ліжень, Вей І, чинна чемпіонка світу серед жінок Цзюй Веньцзюнь, зіркова Лей Тінцзе та інші.

Цікаво, що зіркова WR Chess із Магнусом Карлсеном, Веслі Со та Фабіано Каруаною не змогли поборотись за призові місця – 17 місце і 13 очок, а сам зірковий норвежець зазнав на турнірі чотирьох поразок.

Також на командній світовій першості виступали чотири українці в різних командах: Farm – Valera Chess Training з Василем Іванчуком посіла 26 місце, Scholastic Anichess HK Олександра Бортника фінішувала 41-ю, Odlar Yurdu (Azerbaijan) із Наталією Буксою – 11 місце, а Chess In Shanghai Олександра Прача – 46 місце.

Зауважимо, що 20 та 21 червня відбудеться також командний чемпіонат світу з бліцу, а загальний призовий фонд двох турнірів – 500 тисяч євро.

Раніше українка Анна Музичук здобула бронзову медаль супертурніру Norway Chess 2026.