ФІДЕ змінила формат проведення Кубку світу

ФІДЕ оголосила про зміну формату проведення одного з найпрестижніших своїх турнірів – Кубку світу.

Про це федерація повідомила у своєму пресрелізі.

Так, замість великого турніру за нокаут-системою (плейоф, – прим.ред.) шахісти гратимуть спочатку відбірковий етап за швейцарською системою, а потім вже на виліт.

Формат Кубку світу з шахів

Перший етап: у відкритому змаганні буде чотири групи, а у жіночому – дві, контроль часу: 45 хвилин +30 секунд після кожного ходу. Гросмейстери гратимуть дев'ять турів протягом п'яти днів.

Другий етап: За підсумками групового етапу до традиційного плейоф виходять по чотири гравці відкритого турніру та по вісім жіночого і гратимуть на вибуття.

Також федерація збільшила кількість учасників Кубку світу – 224 замість 206 у відкритому турнірі та 128 замість 103 у жіночому. Також зазначимо, що збільшився загальний призовий фонд, який тепер складає 3.3 млн доларів. Усі нововведення запроваджуються починаючи з майбутньої першості 2027 року.

Зміни покликані не тільки підвищити глядацький інтерес, а й розвантажити календар шахістів, адже тепер Кубок світу триватиме 19 днів.

Нагадаємо, минулого року переможцями відкритого та жіночого змагання стали Жавохір Сіндаров та Дів'я Дешмух відповідно.

Раніше ФІДЕ оголосила про створення нової міжнародної премії із низкою категорій.