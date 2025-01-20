Магнус Карлсен двома словами відреагував на поразку Манчестер Юнайтед від Брайтона

16-й чемпіон світу з шахів Магнус Карлсен відреагував усього 2 словами на поразку Манчестер Юнайтед від Брайтона (1:3) в Англійській Прем'єр-лізі.

"Amorim out", – написав норвежець у себе на сторінці "Х".

Amorim out — Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) January 19, 2025

Напевно, це був певний тролінг. Сам гросмейстер найбільше вболіває за Реал, а серед гравців йому подобається лідер Ліверпуля Мохамед Салах.

Нагадаємо, що у вересні цього року Магнус Карлсен після вручення нагороди найвидатнішому шахісту останнього сторіччя від ФІДЕ закликав не повертати росіян до міжнародних змагань.

Зазначимо, що МЮ через поразку від Брайтона показав найгіршу гру на домашньому полі за 132 роки.