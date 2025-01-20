Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Шахи

Магнус Карлсен двома словами відреагував на поразку Манчестер Юнайтед від Брайтона

Руслан Травкін — 20 січня 2025, 02:09
Магнус Карлсен двома словами відреагував на поразку Манчестер Юнайтед від Брайтона
Магнус Карлсен
https://x.com/MagnusCarlsen

16-й чемпіон світу з шахів Магнус Карлсен відреагував усього 2 словами на поразку Манчестер Юнайтед від Брайтона (1:3) в Англійській Прем'єр-лізі.

"Amorim out", – написав норвежець у себе на сторінці "Х".

Напевно, це був певний тролінг. Сам гросмейстер найбільше вболіває за Реал, а серед гравців йому подобається лідер Ліверпуля Мохамед Салах.

Нагадаємо, що у вересні цього року Магнус Карлсен після вручення нагороди найвидатнішому шахісту останнього сторіччя від ФІДЕ закликав не повертати росіян до міжнародних змагань.

Зазначимо, що МЮ через поразку від Брайтона показав найгіршу гру на домашньому полі за 132 роки. 

Чемпіонат Англії, АПЛ Брайтон Манчестер Юнайтед Магнус Карлсен

Магнус Карлсен

Карлсен прийде на подкаст до ведучого, який ображав Зеленського
Бажаємо приємних спогадів: ФІДЕ тепло привітала Карлсена з весіллям
На вісім років молодша: Карлсен готується одружитись після скандального чемпіонату світу з рапіду та бліцу
Ніколи в житті: Карлсен прокоментував звинувачення у потенційно договірних партіях з Непомнящим
Карлсен та Непомнящий розділили перемогу на чемпіонаті світу з бліцу

Останні новини