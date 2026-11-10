Карлсен візьме участь у London Chess Classic Super Rapid

Найкращий шахіст світу останніх років Магнус Карлсен візьме участь у престижному турнірі в Лондоні.

Про це повідомила пресслужба London Chess.

Зірковий норвежець зіграє на London Chess Classic Super Rapid, де виступатимуть також такі гросмейстери як Левон Аронян, Енді Вудворд, Максим Ваш'є-Лаграв, Аніш Гірі та Нодірбек Абдусатторов.

Турнір відбудеться 5-6 грудня на території готелю London Novotel West, контроль часу рапід: 15 хвилин +10 секунд. Призовий фонд складатиме 35 000 фунтів, з яких 10 000 дістанеться майбутньому переможцю.

Попереднім змаганням Карлсена був Global Chess League 2026 у вересні, де він представляв Alpine Pipers – його команда посіла друге місце, у фіналі поступившись Ganges Grandmasters. Тоді норвежець зіграв 12 партій, з яких виграв чотири, двічі програв і шість разів зіграв унічию. В фіналі Карлсен спочатку розписав мирову із Непомнящій, а другу партію програв.

Зазначимо, що напередодні турніру зі швидких шахів у Лондонці відбудеться також змагання з класики, в яких візьмуть участь двоє українців у категорії Masters.